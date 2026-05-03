Во Франции рядом с полигоном, где проходит нелегальная вечеринка, нашли снаряд

Во Франции рядом с военным полигоном, где проходит нелегальная вечеринка, обнаружили боеприпас. Об этом сообщила радиостанция Ici .

Снаряд нашли возле шоссе D102 в районе коммуны Бурж (департамент Шер). На место прибыли саперы, которые переместили опасный предмет в безопасную зону.

Как написала Le Parisien, на полигоне с 1 мая продолжается несанкционированное мероприятие, на котором присутствуют около 17 тысяч человек. В воскресенье туда намерен прибыть глава МВД Франции Лоран Нуньес — он проведет встречи с местными властями, жандармерией и спасателями, а также осмотрит территорию с воздуха.

Жители близлежащих населенных пунктов жалуются на шум, мусор и большое количество автомобилей.

Организаторам вечеринки может грозить судебное преследование.

В апреле во французской коммуне Коломб эвакуировали около 15 тысяч человек из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны.