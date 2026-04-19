Под Парижем эвакуировали 15 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой

Во французской коммуне Коломб, расположенной недалеко от Парижа, эвакуировали около 15 тысяч человек из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция ici .

Опасный снаряд нашли на одной из строительных площадок, после чего вокруг установили защитный периметр радиусом 450 метров.

В префектуре подчеркнули, что операция по разминированию связана с определенными рисками, однако ситуация находится под контролем специалистов.

Для обеспечения безопасности и проведения работ привлекли более 800 сотрудников различных служб, включая свыше 300 полицейских.

Обитатели дна Балтийского моря заняли поверхности сброшенных во время Второй мировой войны немецких бомб «Фау-1», которые ранее считались токсичными. Новую жизнь на старом оружии обнаружила группа немецких биологов.