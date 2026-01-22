Авиабомбу времен ВОВ вывезли со стройки на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге

В Санкт-Петербурге на строительной площадке был найден взрывоопасный предмет, сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, во время земляных работ строители обнаружили авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны Специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра прибыли на место происшествия и извлекли боеприпас из земли. Опасный предмет вывезли на полигон для последующего уничтожения.
