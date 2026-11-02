Стубб заявил, что Финляндия начала реализацию французской инициативы по ядерному сдерживанию

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия приступила к реализации инициативы Франции по ядерному сдерживанию. Инициатива подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также возможное размещение стратегических сил Франции на территории других стран Европы. Слова Стубба приводятся на сайте его канцелярии.

«Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию, и работа по реализации этого сотрудничества на официальном уровне началась на прошлой неделе», — подчеркнул Стубб.

Формат взаимодействия с Францией пока не определен. Прежде чем что-то предпринять, финские власти хотят оценить возможные последствия этих решений. При этом глава Финляндии отметил, что государство относится к сотрудничеству с Францией «со всей серьезностью».

Ранее Стубб признал, что не ожидает нападения России на его страну. Он напомнил, что у Финляндии — самая длинная граница с Россией из государств Евросоюза.