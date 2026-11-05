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    Молдавия запретит выезд президенту Приднестровья после его награждения в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Власти Молдавии введут ограничения против президента Приднестровья Вадима Красносельского в связи с его поездкой в Москву, где главу непризнанной республики удостоили ордена Почета. Об этом заявило Бюро по реинтеграции правительства Молдавии в телеграм-канале.

    Там отметили, что осуждают российские действия и будут анализировать вероятные ответные меры.

    «По возвращении Красносельского мы применим к нему ограничительные меры, включая запрет на выезд из страны сроком на 5 лет», — заявили в бюро.

    Российский лидер Владимир Путин наградил Красносельского Орденом Почета в Кремле. Он отметил, что Приднестровье, невзирая на тяжелые условия и попытки внешнего давления, под шефством Красносельского продолжает последовательное развитие.

    Ранее экс-министр иностранных дел ПМР Нина Шевчук заявила, что жители Приднестровья стремятся массово получить российское гражданство.

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