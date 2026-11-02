Пилот упавшего во Флориде самолета сообщал о плохих погодных условиях

Пилот разбившегося в штате Флорида бизнес-джета незадолго до катастрофы предупредила диспетчеров о дожде, обледенении и умеренной турбулентности. Об этом сообщила газета The Washington Post , изучившая записи радиообмена.

По данным издания, летчица запросила разрешение набрать высоту 37 тысяч футов — около 11,3 километра. Однако вскоре после этого экипаж подал сигнал бедствия.

На аудиозаписи также слышны слова командира во время снижения самолета: «Мы разобьемся о землю… У нас больше нет времени».

Бизнес-джет вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на Багамы. Самолет потерпел крушение в округе Палм-Бич.

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что все девять человек на борту погибли. Для установления причин катастрофы на место направили специалистов.