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    Последние избирательные участки закрылись на промежуточных выборах в США

    Фото: РИА «Новости»

    Последние участки для голосования на промежуточных выборах в Конгресс США завершили работу на Аляске. Они закрылись в 01:00 по времени восточного побережья страны — около 09:00 по московскому.

    Голосование прошло 3 ноября. Американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей и треть состава Сената. По предварительным прогнозам, Демократическая партия может получить большинство в обеих палатах законодательного органа.

    Согласно оценке Bloomberg, демократы обеспечат себе 53 места в Сенате при необходимых для контроля над палатой 50 мандатах. Семь из них партия получит за счет округов, которые ранее представляли республиканцы.

    В Палате представителей, где для большинства требуется 218 мест, республиканцы к получили 210 мандатов, демократы — 124. При этом представители Демократической партии отвоевали у соперников 25 округов.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности признать итоги выборов и сотрудничать с представителями Демократической партии.

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