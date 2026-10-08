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    Умерла ставшая символом протестов против выселений 87-летняя испанка

    Фото: РИА «Новости»

    В Испании скончалась 87-летняя Мария дель Кармен Абаскаль (Марикармен), чье выселение из квартиры вызвало массовые протесты на фоне резкого роста аренды по всей стране. Об этом сообщило издание El Mundo со ссылкой на заявление Мадридского союза арендаторов.

    Марикармен жила в арендованной квартире в центре Мадрида с 1956 года. Жилье снял еще ее отец. В 2018 году у здания появились новые владельца, а квартиру Марикармен приобрела компания Urbagestión.

    До этого испанка платила за аренду 440 евро, но сумму повысили до 1600 евро в месяц. При том, что пенсия женщины составляла около 1400 евро. В итоге Марикармен выселили 23 сентября после продолжительного судебного разбирательства.

    Женщину вынесли из дома, где она прожила более 70 лет, на носилках. Ее госпитализировали. Кадры распространились и привели к массовым протестам, демонстрациям и к призывам по проведению досрочных выборов в стране.

    Позднее представители Urbagestión решили вернуть Марикармен квартиру на прежних условиях аренды, но соглашение не успели реализовать.

    Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес на фоне жилищного кризиса объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 29 ноября.

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