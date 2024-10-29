Центробанк Аргентины прекратил контракт с монетным двором на печать банкнот номиналом 1000 и 2000 песо

В Аргентине прекратили печать банкнот номиналом 1000 (0,98 доллара) и 2000 (1,9 доллара) песо из-за их высокой стоимости. Об этом говорится в сообщении газеты La Nacion, которая ссылается на местный Центробанк.
Теперь страна нуждается в купюрах большего номинала, написал сайт kp.ru.
Сразу после победы на выборах президент Аргентины Хавьер Милей сообщил о намерениях провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. По мере своего правления он отказался от идеи заменить национальную валюту на американский доллар. В прошлом году был подписал указ о реформах по либерализации экономики, включающий более 300 различных мер.
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