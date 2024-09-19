ЦАХАЛ утвердил планы войны на северном фронте с Ливаном

ЦАХАЛ наносит удары по Ливану, чтобы подорвать потенциал «Хезболлы»

ЦАХАЛ утвердил планы по продолжению войны на «северном фронте» — на границе с Ливаном. Израильские военные наносят удары по целям для подрыва потенциала шиитского движения «Хезболла», сообщили в пресс-службе армии.

«Террористическая организация „Хезболла“ превратила юг Ливана в зону боевых действий. На протяжении десятилетий „Хезболла“ вооружала гражданские дома, рыла под ними туннели и использовала мирных жителей в качестве живого щита», — заявили представители ЦАХАЛ.

Военные, по утверждению пресс-службы, работают над обеспечением безопасности на севере Израиля, чтобы дать возможность жителям вернуться в свои дома.

ВВС Израиля начали атаку во время телевыступления лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы по поводу недавнего одновременного подрыва тысяч устройств связи по всей стране.

Ливан потрясла серия взрывов. Все началось с детонации пейджеров, которыми пользовались боевики «Хезболлы», затем начали взрываться

машины и мопеды. Предположительно, в них сдетонировали беспроводные устройства. Пострадали и погибли тысячи человек. Атаку на Ливан назвали самой беспрецедентной за всю историю страны. Лидер «Хезболлы» Насрулла пригрозил Израилю ответом.