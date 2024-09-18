Около 100 человек пострадали из-за новых взрывов в Ливане

В Ливане снова произошла волна взрывов беспроводных устройств. В результате пострадали по меньшей мере 100 человек, сообщил телеканал Al Hadath .

На этот раз взрывались не пейджеры, а другие гаджеты.

«В некоторых домах взорвались устройства связи, а в автомобилях и некоторых мотоциклах сдетонировали беспроводные устройства», — отметило издание.

Близкий к «Хезболле» источник телеканала рассказал, что новая волна взрывов совпала с похоронами членов движения, погибших 17 сентября.

По информации Al Jadeed, новые взрывы произошли во время траурной церемонии в южном пригороде Бейрута. Сдетонировали в том числе рации и радиоприемники.

Жертвами массовой детонации пейджеров 17 сентября стали 11 человек, пострадали около четырех тысяч жителей Ливана. Газета The Wall Street Journal сообщила, что партию устройств передали членам «Хезболлы». По данным Sky News Arabia, пейджеры произвели на Тайване, а израильские спецслужбы начинили их взрывчаткой.