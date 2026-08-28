В России запустили серийное производство РЭБ для борьбы со Starlink

В России стартовало серийное производство новой системы радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант». Об этом сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Разработка предназначена для подавления спутниковой системы Starlink, которую широко применяют украинские военные. Собеседник агентства отметил, что комплекс уже доказал свою эффективность, поэтому его начали выпускать серийно.

«Сейчас количество перешло в качество, и мы закрыли небо от действия Starlink везде, где надо. Противнику стало невыносимо больно», — рассказал он.

По словам источника, система используется не только для защиты в зоне СВО, но и в качестве инструмента геополитического влияния.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался дать разрешение на использование ВСУ беспилотников со связью Starlink для нанесения ударов по России.