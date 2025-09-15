Трамп откликнулся на приглашение в Аризону для прощания с Кирком

Трамп сообщил, что 21 сентября отправится с командой в Аризону

Публичная панихида по активисту Чарли Кирку в Аризоне пройдет с участием команды Белого дома. Президент США Дональд Трамп подтвердил на брифинге, что приедет на церемонию, сообщило РИА «Новости» .

«Мы рано утром в воскресенье отправляемся в Аризону», — сказал он.

Прощание пройдет 21 сентября на футбольном стадионе State Farm в городе Глендейл. Жители Вашингтона и представители конгресса уже почтили память Кирка на мероприятии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. В Финиксе возле штаб-квартиры некоммерческой организации Turning Point USA появился стихийный мемориал в его честь.

Активист умер от выстрела в шею на мероприятии в Университете долины Юта. Полиция арестовала Тайлера Робинсона. Трамп сообщил, что его выдали консервативно настроенные родители. Парень жил с трансгендером*, а после убийства и публикации фото с камеры видеонаблюдения шутил, что это сделал его двойник.

* Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.