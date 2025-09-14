Трамп заявил о полной радикализации подозреваемого в убийстве Кирка

Родители подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка решились на тяжелое для себя решение, когда сдали сына правоохранителям. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, процитировал его CNN .

Он подчеркнул, что никогда не видел ничего подобного и связал это с радикализацией задержанного, от которого начала страдать его семья.

«Он полностью радикализировался и сошел с ума. Это, должно быть, было травматично, ведь родители — консервативные люди, как говорят, очень хорошие, живущие в Юте. И отец сдает сына», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что обязательно посетит похороны Чарли Кирка.

«Я обязан это сделать», — подчеркнул Трамп.

Арестованный по подозрению в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка житель Юты 22-летний Тайлер Робинсон не признал своей вины.

Об этом объявил губернатор штата Спенсер Кокс. Он подчеркнул, что молодой человек отказался от сотрудничества со следователями и не раскрыл мотивы своего преступления.