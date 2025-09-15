Церемония в память о Чарли Кирке началась в Вашингтоне

В Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне открылась церемония в память об убитом активисте Чарли Кирке. На нее приглашены высокопоставленные представители Белого дома и конгресса, сообщило РИА «Новости» .

Гости собрались в главном зале центра, мест почти не осталось. Церемония началась с совместной молитвы и клятвы верности флагу США.

«Сегодня, когда мы чтим память Чарли, давайте также обратим внимание на послание его жизни. Давайте выберем путь той же смелости, будем глубоко любить людей, смело отстаивать истину», — сказал священник.

Ожидалось, что на мероприятие придут председатель палаты представителей Майк Джонсон, министр здравоохранения Роберт Кеннеди — младший, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и другие.

Основная гражданская панихида пройдет 21 сентября в Аризоне на футбольном стадионе. Президент США Дональд Трамп планировал присоединиться к скорбящим.