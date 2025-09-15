Одетый как убийца парень разрушил мемориал Кирка в Аризоне

В Финиксе 19-летний парень разнес стихийный мемориал в честь активиста Чарли Кирка, созданный возле штаб-квартиры некоммерческой организации Turning Point USA. Полиция задержала его, сообщил Fox 10 .

Утром 14 сентября полицию вызвали на перекресток 48-й улицы и Беверли-роуд, недалеко от магазина и офиса созданной Кирком НКО. Американцы принесли к этому месту воздушные шары и цветы в память об убитом активисте, неизвестный пытался их разбросать. На нем, судя по кадрам из соцсетей, была надета футболка, как у подозреваемого в убийстве в день преступления.

Хулигана схватили очевидцы, полиция доставила его в отдел и идентифицировала как 19-летнего Райдера Коррала. Его задержали, чтобы предъявить обвинение.

«Корралу будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая нанесение ущерба имуществу и нарушение общественного порядка», — сказал сержант полиции Финикса Фил Крински.

Ранее Секретная службы США отстранила сотрудника, который злорадствовал в соцсетях по поводу смерти Кирка. Он заявил, что активист в своем радиошоу извергал ненависть и расизм.