«Путеводная звезда». В Аризоне анонсировали мероприятие в память об убитом Чарли Кирке

Мероприятие в память о застреленном консервативном активисте Чарли Кирке пройдет 21 сентября в городе Глендейл в штате Аризона. Об этом сообщила основанная им НКО Turning Point USA .

«Чарли погиб, занимаясь тем, что любил: сражаясь за правду, за веру, за семью и за Америку. Его жертва станет путеводной звездой для многих поколений», — говорится в заявлении.

В организации уточнили, что память Чарли Кирка почтят на местном стадионе. И призвали присоединиться к мероприятию всех неравнодушных американцев.

Застреленный 10 сентября в университетском кампусе в штате Юта активист был сторонником президента США Дональда Трампа. По подозрению в его убийстве задержали 22-летнего местного жителя Тайлера Робинсона. Выяснилось, что парень негативно воспринимал слова и действия активиста, а также жил с трансгендером*.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.