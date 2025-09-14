Подозреваемый в убийстве Кирка пошутил о покушении на политика
NYT: после убийства Кирка Робинсон шутил в чате с друзьями про своего двойника
Подозреваемый в убийстве консервативного политика Чарли Кирка Тайлер Робинсон во время обсуждения произошедшего со знакомыми пошутил, что это сделал его двойник. Об этом сообщило издание The New York Times.
Робинсон до своего ареста успел отправить друзьям сообщения, из которых следовало, что он отслеживал новости об убийстве сторонника президента США Дональда Трампа в штате Юта.
На следующий день после убийства Кирка знакомый спросил об этом Робинсона в групповом чате. Он прямо спросил, не его ли разыскивает ФБР.
«Мистер Робинсон ответил через минуту. Он написал, что его „двойник“ пытается „навлечь на меня неприятности“», — говорится в материале.
Другой пользователь тоже решил пошутить, написав, что «Тайлер убил Чарли!».
Еще один участник чата предложил группе сдать Робинсона и получить вознаграждение в размере 100 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей), предложенное ФБР. И подозреваемый ответил, что лишь в том случае, если ему достанется его доля.
Издание отмечает, что поведение Робинсона в групповом чате дает полное представление о его поведении в первые часы после убийства Кирка.
Ранее появились сообщения, что перед выступлением в университетском кампусе в штате Юта Чарли Кирк призывал к борьбе с левыми радикалами и наказанию мэров ряда городов за небезопасные условия жизни людей.