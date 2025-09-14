Подозреваемый в убийстве Кирка пошутил о покушении на политика

NYT: после убийства Кирка Робинсон шутил в чате с друзьями про своего двойника

Подозреваемый в убийстве консервативного политика Чарли Кирка Тайлер Робинсон во время обсуждения произошедшего со знакомыми пошутил, что это сделал его двойник. Об этом сообщило издание The New York Times .

Робинсон до своего ареста успел отправить друзьям сообщения, из которых следовало, что он отслеживал новости об убийстве сторонника президента США Дональда Трампа в штате Юта.

На следующий день после убийства Кирка знакомый спросил об этом Робинсона в групповом чате. Он прямо спросил, не его ли разыскивает ФБР.

«Мистер Робинсон ответил через минуту. Он написал, что его „двойник“ пытается „навлечь на меня неприятности“», — говорится в материале.

Другой пользователь тоже решил пошутить, написав, что «Тайлер убил Чарли!».

Еще один участник чата предложил группе сдать Робинсона и получить вознаграждение в размере 100 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей), предложенное ФБР. И подозреваемый ответил, что лишь в том случае, если ему достанется его доля.

Издание отмечает, что поведение Робинсона в групповом чате дает полное представление о его поведении в первые часы после убийства Кирка.

Ранее появились сообщения, что перед выступлением в университетском кампусе в штате Юта Чарли Кирк призывал к борьбе с левыми радикалами и наказанию мэров ряда городов за небезопасные условия жизни людей.