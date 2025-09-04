Трамп назвал Маска «гением с проблемами» и призвал вернуться к республиканцам

Трамп заявил о проблемах у Маска и призвал вернуться к республиканцам

Президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск в итоге вернется в Республиканскую партию. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Политик отметил, что у Маска фактически нет выбора, ведь альтернатива, по его словам, — это «радикальные левые фанатики». При этом американский лидер подчеркнул, что в целом уважительно относится к миллиардеру и считает его «хорошим человеком».

По словам президента США, глава Tesla «на 80% — супер-гений, но на 20% у него есть проблемы, которые еще предстоит решить». Трамп добавил, что, справившись с этими трудностями, Маск сможет достичь большего.

В то же время он признал, что в прошлом Маск «сбился с пути», но назвал это обычной ситуацией. Сам миллиардер на комментарии Трампа пока реагировал.

Их конфликт начался в 2025 году. Маск, поддержавший поддерживавший избирательную кампанию Трампа миллионами долларов, и работавший над программами сокращения госрасходов в его администрации, резко выступил против законопроекта, отменяющего налоговые льготы для производителей электромобилей.

Одновременно Маск заявил о намерении создать третью политическую силу, чтобы бросить вызов и республиканцам, и демократам.

В ответ Трамп пригрозил разорвать государственные контракты и отменить субсидии компаниям Маска.