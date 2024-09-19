Телефон взорвался в руках москвича во время кибератаки Израиля

Смартфон Honor 70 взорвался в руках москвича на Арбате во время кибератаки Израиля. Как сообщил Telegram-канал Mash , мужчина получил ранения руки.

Не дожидаясь скорой, пострадавший скрылся в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали спецслужбы, мужчину разыскивают. Телефон передали экспертам для анализа.

«На фоне последних новостей из Бейрута правоохранители решили проверить устройство, не было ли оно из той партии техники, которую на рынке Ближнего Востока заменил „Моссад“. Тем не менее, по всей видимости, в Honor просто перегрелся аккумулятор», — написали авторы публикации.

Боевики ХАМАС часто пользовались телефонами Huawei и Honor. Израильские спецслужбы не могли их сломать из-за зашифрованной экосистемы, сообщил Mash. После появилась информация, что китайские устройства изучают в Иерусалиме.

Ливан потрясла серия взрывов. Все началось с детонации пейджеров, которыми пользовались боевики «Хезболлы». Техническая возможность организовать подобную операцию была у израильской спецслужбы «Моссад». Затем начали взрываться

машины и мопеды. Предположительно, в них сдетонировали беспроводные устройства.

Массовая атака на Ливан, совершенная израильскими спецслужбами через электронные гаджеты, однозначно войдет в историю, уверен публицист Алексей Белов. Но ничего хорошего ждать не приходится, отметил политолог Сергей Станкевич. Конфликт на Ближнем Востоке вступает в новую стадию эскалации.