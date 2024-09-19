Оружие массового поражения индивидуального использования

Одновременная массовая атака на Ливан, совершенная израильскими спецслужбами через электронные гаджеты, однозначно войдет в историю. И дело тут даже не в беспрецедентном для таких диверсий числе пострадавших — пишут уже о четырех с половиной тысячах человек — и даже не в уникальности способа «нейтрализации противника» (тем более, что это не так), а в том, что, по сути, Израиль открыл ящик Пандоры. Теперь жизнь любого человека на планете Земля, имеющего в своем распоряжении хотя бы одно электронное устройство, больше никогда не будет прежней. Но обо всем по порядку.

Во-первых. Почему этот способ убийства (слава Богу, в этот раз обошлось без массовой гибели людей, на сегодня говорят лишь о 20 жертвах) не какое-то израильское ноу-хау? Как сообщили журналисты издания The Intercept, идея превращения электронного гаджета во взрывное устройство была описана в военных документах США еще более полувека тому назад. «В полевом руководстве 5-31, озаглавленном „Мины-ловушки“ и впервые опубликованном Министерством армии США в 1965 году, заглавные объекты описывают как взрывные заряды, „хитроумно сконструированные для подрыва ничего не подозревающим человеком, который берет на первый взгляд безобидное устройство или выполняет предположительно безопасное действие“. В 130-страничном руководстве представлен ряд сложных схем электропроводки и поперечных схем для минирования различных устройств», — говорится в публикации. Одним из первых примеров применения такой тактики считается случай, произошедший в 1996 году, когда израильские спецслужбы заложили взрывчатку в телефон с целью ликвидации одного лидеров ХАМАС Яхьи Айяша. Операция прошла успешно: Айяш погиб.

Фото: Marwan Naamani/dpa / Global Look Press

Так что? Как видим, все это было и ранее. Но еще никогда электронные приборы индивидуального пользования не становились, по сути, оружием массового поражения. Вот в этом и заложена главная проблема совершенного израильскими спецслужбами теракта. И это во-вторых.

Так уж повелось, что любой способ убийства, которым пользуются профессионалы на службе у того или иного государства, рано или поздно становится доступен реальным террористам, никакими уставами и законами не связанным. По данным журнала The Inspire, в свое время запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида»* сумела заминировать обычнее офисные принтеры, использовав похожую на израильскую схему, при которой обнаружить взрывчатку стандартным способом не представляется возможным. В тот раз просто кто-то слил информацию спецслужбам США. Теперь представьте, какие возможности это открывает как для международного, так и, увы, для государственного терроризма (мы писали об этом на днях применительно к Украине ), в свете повальной цифровизации нашей жизни даже в быту.

Фото: Marwan Naamani/dpa / Global Look Press

Строго говоря, угрозой для любого из нас завтра может стать электрический чайник или утюг, который сегодня мирно стоит в каждой квартире, в ожидании своего «часа Х». Можете ли вы быть уверены в том, что это не бомба? До недавнего времени казалось, что да, теперь — лично я уже сомневаюсь…

* Запрещенная в России террористическая организация.