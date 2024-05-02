Стало известно, во сколько США обойдется строительство моста в Балтиморе | 360°

02 мая 2024, 23:32
Стало известно, во сколько США обойдется строительство моста в Балтиморе
WP: строительство нового моста в Балтиморе обойдется в 1,9 миллиарда долларов
Строительство нового моста в американском городе Балтимор вместо недавно рухнувшего сооружения обойдется в сумму до 1,9 миллиарда долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные властей.
По словам министра транспорта штата Мэриленд Пола Видефельда, строительные работы планируют завершить в конце 2028 года.
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Причиной разрушения конструкции стало то, что в нее врезался сухогруз. В результате несколько автомобилей упали в воду, а часть моста охватил пожар.
Это не единственный случай за последнее время в США, когда судна сталкиваются с мостами. Аналогичная ситуация произошла в штате Оклахома — в путепровод врезалась баржа, однако конструкция устояла.
США
Строительство
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