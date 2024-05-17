Стали известны последние новости о состоянии Фицо | 360°

Мир 17 мая 2024, 18:57 Стали известны последние новости о состоянии Фицо Глава Минобороны Словакии Калиняк: Фицо перенес еще одну операцию Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию после покушения. Такое заявление сделал глава Минобороны республики Роберт Калиняк, сообщила газета The Washington Post.

«Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство», — сказал он.

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Политик по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Правительство Словакии обнародует более подробную информацию о здоровье премьер-министра, «когда позволит ситуация».

В понедельник, 20 мая, пройдет консилиум врачей, на котором решат, будет премьер дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или его переведут в клинику ближе к дому.

Покушение на Фицо произошло 15 мая, после заседания правительства в политика выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Мужчина признался в нападении, сказав, что действовал из политических побуждений. Напасть на премьера он решил после президентских выборов.

Покушение на премьера могло быть связано с его позицией по некоторым международным проблемам. Стало известно, что стрелявший ранее участвовал в антиправительственных протестах.