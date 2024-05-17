Премьер-министру Словакии не станут делать новых операций | 360°

Мир 17 мая 2024, 11:18 Премьер-министру Словакии не станут делать новых операций Пеллегрини: новых операций премьеру Фицо делать не будут Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Премьер-министру Словакии Роберту Фицо не планируют делать новых операций. Вопрос о транспортировке политика из города Банска-Бистрица в Братиславу будут решать в начале следующей недели. Об этом рассказал избранный президент республики Петер Пеллегрини изданию Pravda.

Он отметил, что глава больницы, в которой сейчас находится Фицо, не подтвердил информацию о необходимости новых операций.

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«В понедельник будет заседание консилиума врачей, который потом решит, будет ли он дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке ближе к месту его жительства», — подчеркнул Пеллегрини.

Он добавил, что впереди у премьер-министра критические важные часы и дни. Если врачи разрешат, Пеллегрини посетит Фицо снова.

Новоизбранный президент уточнил, что премьер помнит момент стрельбы. Фицо удивлен, что все произошло так быстро.