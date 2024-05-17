Премьер-министру Словакии не станут делать новых операций | 360°

17 мая 2024, 11:18
Премьер-министру Словакии не станут делать новых операций
Пеллегрини: новых операций премьеру Фицо делать не будут
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо не планируют делать новых операций. Вопрос о транспортировке политика из города Банска-Бистрица в Братиславу будут решать в начале следующей недели. Об этом рассказал избранный президент республики Петер Пеллегрини изданию Pravda.
Он отметил, что глава больницы, в которой сейчас находится Фицо, не подтвердил информацию о необходимости новых операций.
Реклама
«В понедельник будет заседание консилиума врачей, который потом решит, будет ли он дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке ближе к месту его жительства», — подчеркнул Пеллегрини.
Он добавил, что впереди у премьер-министра критические важные часы и дни. Если врачи разрешат, Пеллегрини посетит Фицо снова.
Новоизбранный президент уточнил, что премьер помнит момент стрельбы. Фицо удивлен, что все произошло так быстро.
Больницы
Врачи
Словакия
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Реклама
Реклама