Стрелявший в Фицо выступал за поставку оружия Украине | 360°

Мир 16 мая 2024, 15:28 Стрелявший в Фицо выступал за поставку оружия Украине Глава МВД Шутай-Эшток: стрелявший в Фицо участвовал в протестах против власти Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360 в

Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах. Об этом рассказал глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток. Трансляцию с его выступлением вело словацкое телевидение.

«Можем подтвердить, что подозреваемый участвовал в антиправительственных протестах, которые проходят с прошлого года», — сказал он.

Реклама

Как уточнил министр, злоумышленник действовал один и не входил ни в какую радикальную группировку. Но мужчина был не согласен с действиями кабмина, в том числе был против остановки поставок вооружений Украине.

Покушение на словацкого премьера произошло15 мая после заседания правительства. В политика несколько раз выстелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Ц. Напавшему уже предъявили обвинение, ему грозит пожизненное заключение.

Покушение на премьера могло быть связано с его позицией: словацкий премьер выступал против помощи Украине и хотел скорейшего урегулирования ситуации. Злоумышленник пошел на преступление по политическим мотивам. Ранее Шутай-Эшток заявил, что Словакия оказалась на пороге гражданской войны.