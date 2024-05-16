Стрелявший в Фицо выступал за поставку оружия Украине | 360°

16 мая 2024, 15:28
Стрелявший в Фицо выступал за поставку оружия Украине
Глава МВД Шутай-Эшток: стрелявший в Фицо участвовал в протестах против власти
Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах. Об этом рассказал глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток. Трансляцию с его выступлением вело словацкое телевидение.
«Можем подтвердить, что подозреваемый участвовал в антиправительственных протестах, которые проходят с прошлого года», — сказал он.
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Как уточнил министр, злоумышленник действовал один и не входил ни в какую радикальную группировку. Но мужчина был не согласен с действиями кабмина, в том числе был против остановки поставок вооружений Украине.
Покушение на словацкого премьера произошло15 мая после заседания правительства. В политика несколько раз выстелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Ц. Напавшему уже предъявили обвинение, ему грозит пожизненное заключение.
Покушение на премьера могло быть связано с его позицией: словацкий премьер выступал против помощи Украине и хотел скорейшего урегулирования ситуации. Злоумышленник пошел на преступление по политическим мотивам. Ранее Шутай-Эшток заявил, что Словакия оказалась на пороге гражданской войны.
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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