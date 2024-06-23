США поддерживали «Азов» несмотря на собственный запрет

Intercept: США поддерживали «Азов» несмотря на запрет

Фото: РИА «Новости»

США оказывали военную помощь украинскому нацбату «Азов»* несмотря на собственный запрет. К такому выводу пришло независимое издание Intercept.

«Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь еще в декабре прошлого года», — сказано в статье.

Командир нацбата выложил в социальных сетях фотографию с сертификатом от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под эгидой командования спецназа США в Европе. Рядом с ним на снимке стоял человек в американской военной форме. На другом кадре украинские военные с символикой «Азова»* стояли рядом с американскими, держащими флаг США.

В начале июня США сняли запрет на поставки вооружений украинскому нацбату «Азов»*. По данным газеты The Washington Post, националистическое подразделение прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи. Этот закон запрещает оказывать помощь зарубежным военным частям, замеченным в тяжких нарушениях прав человека. Ранее «Азов»* попадал под запрет.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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