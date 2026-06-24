Илон Маск обеднел и перестал быть триллионером

Состояние американского бизнесмена Илона Маска сократилось до 957 миллиардов долларов, он перестал быть триллионером. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index ( BBI ).

По информации BBI, за последнее время Маск потерял 118 миллиардов долларов. Триллионером бизнесмен пробыл менее двух недель — рубеж в триллион долларов состояние Маска перешагнуло 12 июня.

На втором месте рейтинга с большим отрывом расположился бизнесмен Ларри Пейдж. На третьем — Сергей Брин.

Компания Маска SpaceX вошла в четверку самых дорогих в мире спустя несколько дней после выхода на биржу. После публичного размещения акций на фондовом рынке 12 июня акции SpaceX увеличились на 19,6%. В первую тройку самых дорогих компаний мира входят Nvidia, Google и Apple.