Илон Маск обеднел и перестал быть триллионером
BBI: состояние Маска уменьшилось до 957 миллиардов долларов
Состояние американского бизнесмена Илона Маска сократилось до 957 миллиардов долларов, он перестал быть триллионером. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По информации BBI, за последнее время Маск потерял 118 миллиардов долларов. Триллионером бизнесмен пробыл менее двух недель — рубеж в триллион долларов состояние Маска перешагнуло 12 июня.
На втором месте рейтинга с большим отрывом расположился бизнесмен Ларри Пейдж. На третьем — Сергей Брин.
Компания Маска SpaceX вошла в четверку самых дорогих в мире спустя несколько дней после выхода на биржу. После публичного размещения акций на фондовом рынке 12 июня акции SpaceX увеличились на 19,6%. В первую тройку самых дорогих компаний мира входят Nvidia, Google и Apple.