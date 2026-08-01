Состояние 20 богатейших россиян сократилось на пять миллиардов долларов

Совокупное состояние 20 российских предпринимателей сократилось за полгода на 5,02 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Аналитики рассчитали показатель на основе стоимости акций компаний. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира, в их числе 20 россиян.

Суммарно бизнесмены потеряли 16,1 миллиарда долларов, но приобрели 11,08 миллиарда. Таким образом, убыток составил 5,02 миллиарда долларов.

В начале июля Der Spiegel обнародовал «Отчет о мировом богатстве» швейцарского банка UBS, согласно которому Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения в 2020–2025 годах.