Бизнес потерял миллиарды: как работать без мобильного интернета и не попасть на штраф?

РБК узнал, как бизнесу избежать штрафов из налоговой при отключении связи

Масштабные сбои в работе мобильного интернета стали новым вызовом для российского бизнеса. Мобильные онлайн-кассы прекратили передачу чеков оператору фискальных данных, потеряли связь с системами «Честный знак», ЕГАИС и «Меркурий, через которые проходит продажа алкоголя и товаров животного происхождения. Опрошенные РБК эксперты рассказали, как предпринимателям избежать штрафов.

Эксперт «СКБ Контур» по кассовому законодательству Оксана Кобзева заявила, что основные проблемы возникли у продавцов, которые используют кассы и терминалы для оплаты, работающие через сим-карты.

«Пока нет связи, отправить электронный чек покупателю и в налоговую не получится», — подчеркнула она.

Бизнесменов успокоил директор юридической фирмы «ФБК Legal» Николай Исаев. Он напомнил, что в современных онлайн-кассах есть фискальные накопители, которые передают данные профильным ведомствам в течение 30 дней.

Кобзева добавила, что на чеках указывают время и дату совершения покупки. Поэтому даже если налоговики получат документы позже, они увидят, что продавец выполнил все обязательства.

Ведущий эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко обратила внимание, что пострадали не только обычные магазины, но также онлайн-торговля и сфера услуг.