16 мая 2024, 08:28
Словакия не просила помощи в расследовании покушения на Фицо — Песков
Кремль: Словакия не обращалась за помощью в расследовании покушения на Фицо
Словацкая сторона не обращалась к России за помощью в расследовании покушения на премьера Роберта Фицо. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».
«Каких-либо обращений о помощи в расследовании и так далее не было», — сказал Песков.
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Пресс-секретарь российского президента добавил, что Россия осуждает нападение на премьер-министра Словакии. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
На Роберта Фицо совершили покушение после заседания правительства. В него выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула из города Левице. Злоумышленник прятался в толпе, которая пришла к зданию, где премьер Словакии выступал.
Фицо был в очень тяжелом состоянии из-за ранения, его прооперировали. Политика уже перевели в палату, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Покушение на Фицо могло быть связано с позицией политика по некоторым международным проблемам. Словацкий премьер выступал против помощи Украине и хотел скорейшего урегулирования ситуации.
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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