Сенатор Ковитиди: решение НАТО о расширении альянса в Черном море противоречит нормам права

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала решение НАТО о расширении его присутствия в Черном море. Об этом сообщил RT.
По словам сенатора, соответствующие меры противоречат нормам международного права. Кроме того, грубо нарушает принцип суверенного равенства государств призыв альянса не оказывать поддержку России, заявила Ковитиди.
Она призвала напомнить членам объединения о необходимости уважительного отношения ко всем участникам международной политической системы.