Отставка Макрона может быть вероятной, однако это зависит от ряда факторов. Об этом радио Sputnik рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По его словам, результаты выбором могут обернуться таким образом, что президент Франции не сможет сформировать правительство так, чтобы в нем не было представителей партии Марин Ле Пен. В таком случае шансы на досрочное прекращение его полномочий возрастут.

«То, что Макрон уходит в отставку, если вообще уходит, ничего по большому счету не означает. Потому что потеря возможности формировать правительство для него равноценно потере власти», — отметил сенатор.

Он добавил, что Макрон был инородным телом в политике Франции. Тем, что он действовал по указке Запада, он разрушил некогда великую страну.