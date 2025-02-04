Грузия пересматривает свои взгляды на западные партнерства и планирует изменить направление своего развития. Об этом рассказал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Эксперт назвал ПАСЕ «сборищем бюрократов», которые постоянно унижают грузинское руководство и народ.

«Грузия разочаровалась в своих западных партнерах и теперь ищет партнеров в регионе», — заявил Пипия.

По его словам, Россия является основным торгово-экономическим партнером страны. Кроме того, грузинские власти стремятся развивать и укреплять связи с такими государствами, как Турция и Азербайджан.