Секретарь партии Пипия: Грузия разочаровалась в своих западных партнерах

Грузия пересматривает свои взгляды на западные партнерства и планирует изменить направление своего развития. Об этом рассказал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Эксперт назвал ПАСЕ «сборищем бюрократов», которые постоянно унижают грузинское руководство и народ.
«Грузия разочаровалась в своих западных партнерах и теперь ищет партнеров в регионе», — заявил Пипия.
По его словам, Россия является основным торгово-экономическим партнером страны. Кроме того, грузинские власти стремятся развивать и укреплять связи с такими государствами, как Турция и Азербайджан.
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