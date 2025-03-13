Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Италии

Землетрясение у берегов итальянского Неаполя достигло магнитуды 4,4. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 километров и находился в 16 километров от города, написала «Свободная пресса».
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), жертв и разрушений нет.
Недавно сообщалось о землетрясении в Ташкентской области Узбекистана. Его магнитуда составила 3,6.
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