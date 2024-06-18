Сбежавший на Украину казахстанский журналист пережил покушение

Неизвестный расстрелял машину оппозиционного казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Шевченковском районе Киева. Об этом со ссылкой на супругу пострадавшего сообщил «РБК Украина» .

По словам собеседницы журналистов, все произошло около дома, где сейчас они живут.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что к припаркованному автомобилю, где находилась супружеская пара, подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в мужчину. После этого киллер сбежал с места. Женщина ранений не получила.

Офис генерального прокурора Украины уточнил, что пострадавший находится в статусе беженца, как и его супруга. В ведомстве добавили что раненого увезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь ведут борьбу врачи.

Сотрудники генпрокуратуры начали досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста.

Айдос Садыков живет на Украине с 2014 года. В Казахстане занимался общественной деятельностью, а также организовывал акции протеста против занимавшего ранее пост президента Нурсултана Назарбаева. В частности, создавал оппозиционное общественное движение «Гастат» и независимый профсоюз на предприятиях нефтедобывающей китайской компании «СНПС-Актобемунайгаз».

После отъезда из страны он завел YouTube-канал, где вместе с женой публикует ролики с критикой действующих властей Казахстана. С 2023 года в республике находится в розыске по статье о разжигании розни.

В конце октября прошлого года пьяный украинский военный расстрелял в Печерском районе Киева двух сослуживцев. От полученных ран пострадавшие скончались на месте. Причиной расстрела стал личный конфликт, в ходе которого один из участников схватился за взятый с фронта автомат.