Российский репортер пожарил яичницу прямо на асфальте в Нью-Йорке

Температура воздуха в Нью-Йорке поднялась почти до +40 градусов. Корреспондент РИА «Новости» смог пожарить яичницу на раскаленном асфальте.

Эксперимент прошел на дороге в районе Трайбека на Манхэттене. Репортер положил на асфальт лист металла, дождался нагревания под солнцем и разбил яйцо.

Белок быстро схватился. Еще около пяти минут потребовалось, чтобы приготовить яичницу скрэмбл.

Похожий эксперимент провели блогеры во Франции. Они приготовили яичницу с беконом на раскаленном подоконнике.

Жара в странах Запада бьет рекорды. Из-за зноя к пляжам Нью-Йорка стали чаще подплывать акулы. В пригороде Парижа начались драки за кондиционеры и вентиляторы, а в Мюнхене возник дефицит воды и отключили некоторые фонтаны.