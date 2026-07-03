В Нью-Йорке из-за аномальной жары начал плавиться асфальт

Столбик термометра 2 июля поднялся до +38 градусов. Дорожное покрытие на некоторых улицах крупнейшего города США под палящим солнцем размягчилось настолько, что деформируется от прикосновения рук.

Специалисты Национальной метеорологической службы сообщили, что температура воздуха в Нью-Йорке поднялась до самого высокого уровня с 18 июля 2012 года и сравнялась с рекордом для 2 июля, зарегистрированным в 1966 году. Опасная жара сохранится на большей части центральных и восточных США до выходных, а затем на востоке усилится до +46 градусов.

Ранее аномально жаркая погода установилась в Германии. Власти Мюнхена ввели чрезвычайное положение из-за дефицита воды.