Власти Мюнхена ввели чрезвычайное положение из-за дефицита воды

Рекордная жара, затяжная засуха и падение уровня грунтовых вод привели к дефициту воды в Германии. Власти Мюнхена объявили чрезвычайное положение, сообщил Bild .

Мэр Мюнхена Доминик Краузе заявил, что город столкнулся с исключительной ситуацией, беспрецедентной с начала 1970-х годов. Он ввел чрезвычайное положение и создал рабочую группу по вопросам водоснабжения.

«Значительно возросший спрос на воду из-за продолжительной жары доводит муниципальную систему водоснабжения Мюнхена до предела. <…> Я призываю всех жителей помочь экономить воду. Каждый неиспользованный литр помогает улучшить ситуацию», — сказал градоначальник.

В ближайшее время коммунальные службы отключат 10 из 150 городских фонтанов, что позволит сэкономить 43% потребления. Режим работы оставшихся сократят до 10 часов в день вместо 14.

Ранее с аномальной жарой столкнулись жители Франции. Эйфелева башня, сделанная из кованого железа, увеличилась в размерах.