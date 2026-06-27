Жители Франции начали жарить яичницу на подоконниках из-за аномальной жары

Во Франции на фоне рекордной жары блогеры начали публиковать ролики, на которых готовят яичницу прямо на раскаленных солнцем подоконниках. На одном из видео автор разбил яйцо на сковороду, добавил бекон и оставил ее под палящими лучами без использования плиты.

Необычный способ приготовления стал возможен из-за экстремально высоких температур. Страна переживает одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений.

Метеослужба Meteo-France сообщила, что 24 июня средняя температуру составила 38,5 градусов. В Париже температура термометр показал +40,3 °C. Люди, спасаясь от жары, стали купаться в Сене.

В ряде водоемов нельзя купаться, но за ними не следят и люди нарушают правила. Число утонувших людей во Франции увеличилось до 50.