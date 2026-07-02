Во Франции покупатели подрались из-за кондиционеров

В пригороде Парижа покупатели устроили драку в магазине из-за кондиционеров и вентиляторов. О том, как аномальная жара поменяла отношения в обществе, сообщил телеканал BFMTV .

Еще до открытия торгового зала у входа собрались более 100 человек. Когда их пустили внутрь, покупатели ринулись к отделу с климатической техникой. Между ними начались потасовки.

«После того как двери распахнулись, толпа хлынула внутрь, а между покупателями вспыхнули драки из-за десяти доступных кондиционеров», — отметили журналисты.

На место прибыли полицейские.

Журналисты отметили, что с началом жары в стране также аномально вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы. На этом фоне некоторые компании объявили распродажи и люди стали брать торговые точки штурмом, занимая очереди с ночи. За неделю в стране купили 200 тысяч кондиционеров.

Власти в этой ситуации поддержали людей совсем не так, как те ожидали. Министр экологии Франции Моник Барбю ужаснулась поступкам соотечественников и заявила, что они думают только о своем комфорте, когда вся Европа бережет энергию.

«Экономили зимой, будем экономить и летом», — сказала она.

Аномальная жара, которая накрыла Францию в конце июня, унесла уже десятки жизней. Среди погибших были и дети: мать обнаружила их без сознания в машине, оставленной во дворе дома.