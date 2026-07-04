Акула напала на мужчину на пляже в Нью-Йорке из-за аномальной жары

В Нью-Йорке временно закрыли пляж Джонс-Бич из-за предполагаемого нападения акулы на человека. Хищники приблизились к берегу из-за аномальной жары, сообщило агентство Associated Press .

Мужчина купался в шестой зоне пляжа Джонс-Бич, когда получил рваные раны на ноге. Спасатели немедленно отреагировали, поэтому он отделался травмами, не представляющими угрозу жизни. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Управление парков Нью-Йорка объявило о временном закрытии пляжа. Специалисты не обнаружили акул или других опасных морских обитателей, которые могли бы напасть на человека, поэтому частично сняли запрет. Отдыхающих пускали в воду только по пояс.

Нападение произошло на следующий день после того, как на других пляжах Нью-Йорка и Лонг-Айленда заметили акул. Хищники редко подплывали так близко. Специалисты предположили, что это произошло из-за аномальной жары.

Ранее температура воздуха в Нью-Йорке поднялась до +38 градусов. В центре города начал плавиться асфальт.