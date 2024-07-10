Российские группы «Хор Турецкого» и «Сопрано» выступят в Гаване 21 июля

Российские арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано» выступят 21 июля в амфитеатре исторического центра Гаваны в рамках турне по странам Латинской Америки. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на посольство России на Кубе.

Коллективы представят программу «Песни единства», прозвучат как русские, так и международные композиции. Также она включит в себя народные, оперные, классические и джазовые произведения.

Отмечается, что концерт пройдет при поддержке Минкультуры Республики Куба и посольства России.

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