Россия выразила соболезнования семье случайной жертвы покушения на Трампа

Песков: Россия соболезнует семье случайной жертвы покушения на Трампа

Hu Yousong/XinHua
Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Россия выразила соболезнования семье погибшего во время покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал пресс-секретарь.

Покушение на Трампа совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Он открыл стрельбу из винтовки во время выступления кандидата в президенты США в Пенсильвании. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Самого стрелка ликвидировали.

Пуля пролетела буквально в сантиметре от головы Трампа. Политик услышал свистящий звук и выстрелы, пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Покушение на Трампа назвали политическим заказом. История с бывшим американским президентом напомнила убийство 35-го президента США Джона Кеннеди.

Неудавшееся покушение на Трампа, предположил блогер «Голос Мордора», сорвало все планы демократов и лишило главу США Джо Байдена возможности переизбраться на второй срок.

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