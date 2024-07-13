Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Неудавшееся покушение на американского экс-президента Дональда Трампа сорвало все планы демократов и лишило главу США Джо Байдена возможности переизбраться на второй срок. О том, кому была выгодна смерть республиканца, рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru .

Покушение не было инсценировкой

Вот что в этих ребятах поражает — абсолютно четкое следование паттернам, методичкам, неспособность к импровизации. Даже удивительно, потому что США — родина джаза и блюза, в которых импровизация является одним из краеугольных камней.

Но вот в том, что касается политики — никакого тебе блюза. Все строго по нотам, которые написаны уже давным-давно. И весь мир эту мелодию прекрасно знает наизусть. Не сказать, что она надоела, но порой становится смешно, как политмузыканты старательно исполняют одни и те же ноты, причем далеко не всегда хорошо.

Во всем мире твердили, что теперь у демократов есть только один выход — убить Дональда Трампа — именно потому, что знают эти ноты наизусть. И можно было не сомневаться, что покушение должно было состояться. Строго говоря, Трамп по-настоящему счастливчик, потому что если бы траектория пули отличалась хотя бы на сантиметр, его голова просто разлетелась бы на куски. То есть его не пытались запугать, и это не было инсценировкой. Потому что риск смерти экс-президента был максимальным. И понятно, что при инсценировке такие риски недопустимы.

Стрелок уже ничего не расскажет

То, что это «снайпер-одиночка» — тоже понятно. Ну, а как иначе? Даже и видео имелось заготовленное. Чувака теперь не допросить по понятным причинам. И это очень удобно. Кстати, если бы даже полиции удалось взять его живым, то наверняка нашелся бы какой-нибудь сумасшедший Джек Руби, который грохнул бы уже задержанного стрелка. И это тоже паттерн, ноты, от которых отходить нельзя.

И каков итог всего это дела?