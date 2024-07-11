Публицист Холмогоров: фраза о «необратимом пути» Украины в НАТО подчеркивает несуверенность страны

Публицист Егор Холмогоров прокомментировал фразу о «необратимом пути» Украины в НАТО, содержащуюся в итоговой декларации саммита альянса. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, соответствующая формулировка подчеркивает несуверенность государства, у которого нет выбора.

«Понятно, что это путь к пропасти, путь к разрушению этой страны, а возможно, и к разрушению НАТО», — высказался специалист.

В данном случае, убежден публицист, речь идет о некоем «поглаживании Украины». При отсутствии приглашения в объединение констатируется необратимость пути.