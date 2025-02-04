Психиатр Шуров: экс-канцлеру Германии Шредеру может потребоваться долгое лечение

Синдром эмоционального выгорания, диагностированный у бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, не является болезнью, а представляет собой синдромальный диагноз. Об этом сообщил психиатр Василий Шуров в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, симптомы включают потерю интереса к жизни, снижение эмоциональной вовлеченности в происходящее, ухудшение работоспособности. Кроме того, пациенты сталкиваются с нарушением памяти и концентрации, потерей аппетита, ощущением беспомощности в бытовых вопросах.

Врач отметил, что в таком состоянии необходима госпитализация. Само лечение, включающее медикаментозные средства, обычно длится долго, добавил специалист.