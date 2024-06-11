Профессор Обичкина: досрочные выборы в Нацсобрание дадут возможность Макрону провести проевропейскую агитацию

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с ИА НСН прокомментировала информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил внеочередные выборы после озвучивания итогов выборов в Европарламент.
По словам эксперта, роспуск Нацсобрания даст возможность Макрону и правящему большинству провести проевропейскую агитацию.
«Курсу Макрона противодействуют очень серьезные силы, они завоевали серьезные позиции сегодня у избирателей», — пояснила Обичкина.
Макрон таким образом попытается убедить граждан в избранной им позиции и курсе, сказала профессор.