Пашинян ушел от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС при его переизбрании

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос о вероятном выходе республики из ЕАЭС в случае вступления в Евросоюз. Журналисты затронули эту тему на пресс-конференции после встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой в Ереване.

«Есть огромный потенциал, который находится в процессе реализации, с точки зрения отношений Армении с ЕС. Уверен, что мы осуществим серьезные проекты. Мы обсудили концепции и констатировали, что есть понимание, как двигаться по этому пути», — ответил политик.

Пашинян добавил, что важно сохранить транспортную доступность Армении с Азербайджаном и Турцией, в том числе по «маршруту Трампа», который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией.

Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов предупреждал, что после вступления в ЕС внутреннее потребление Армении рухнет на 20%, а ВВП снизится на 23%.