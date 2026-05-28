Хитрый ход Еревана. Пашинян придумал, как бесплатно качать газ в Армению
Армения будет получать газ за его транзит, заявил Пашинян
Армения планирует полностью обеспечить себя газом за счет платы за его транзит по новому международному трубопроводу. Об этом в ходе встречи с избирателями в Котайкской области заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выдержки из его выступления привело РИА «Новости».
Глава армянского правительства объяснил избирателям, что Еревану пора «избавляться от тотальной зависимости от единственной энергетической трубы».
Альтернативой должен стать скорый запуск «Маршрута Трампа», в рамках которого через армянскую территорию проложат новую газовую магистраль.
За транзит топлива, по словам Пашиняна, зарубежные партнеры будут расплачиваться с республикой не валютой, а готовым сырьем, что позволит стране закрыть внутренние энергетические нужды.
Армения не имеет собственных разведанных запасов углеводородов и полностью зависит от импорта. Главным поставщиком республики является Россия.
