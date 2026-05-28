Хитрый ход Еревана. Пашинян придумал, как бесплатно качать газ в Армению

Армения будет получать газ за его транзит, заявил Пашинян

Армения планирует полностью обеспечить себя газом за счет платы за его транзит по новому международному трубопроводу. Об этом в ходе встречи с избирателями в Котайкской области заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выдержки из его выступления привело РИА «Новости» .

Глава армянского правительства объяснил избирателям, что Еревану пора «избавляться от тотальной зависимости от единственной энергетической трубы».

Альтернативой должен стать скорый запуск «Маршрута Трампа», в рамках которого через армянскую территорию проложат новую газовую магистраль.

За транзит топлива, по словам Пашиняна, зарубежные партнеры будут расплачиваться с республикой не валютой, а готовым сырьем, что позволит стране закрыть внутренние энергетические нужды.

Армения не имеет собственных разведанных запасов углеводородов и полностью зависит от импорта. Главным поставщиком республики является Россия.

Ранее вице-премьер России Оверчук рассказал, что Москва посылает Еревану четкие сигналы по поводу ЕАЭС.