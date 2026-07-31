Североатлантический альянс пытается «оттащить» Армению от союзников, которые входят в ОДКБ. Об этом РИА «Новости» заявил российский постпред при организации Виктор Васильев.

Он объяснил, что НАТО пытается сепарировать республику от союзников, в том числе с помощью проведения совместных учений. Дипломат уточнил, что такой курс армянского руководства не отвечает долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны.

По его словам, в истории региона многие факты доказали, что судьба народа Армении складывалась весьма непросто.

«Ответ на вопрос, кто именно был главным гарантом его безопасности и процветания на протяжении многолетней истории, однозначен и лежит на поверхности», — подчеркнул Васильев.

Ранее президент Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсудили экономические отношения двух стран.